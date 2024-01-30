Пенсии будут выплачивать только до марта: в ПФУ рассказали, что будет происходить дальше

Война сильно изменила все сферы жизни. Появилось много новых правил, которые нужно знать, чтобы не попасть в беду. Например, выплата пенсий будет производиться только до 31 марта 2024 года. Чтобы получать ее и дальше, каждый пенсионер должен пройти идентификацию. Это касается и лиц со статусом внутриперемещенных. В ПФУ объяснили — эта процедура необходима по многим причинам. Во-первых, многие выехали на ПМЖ за границу и не сообщили об этом, а в таком случае пенсию прекращают выплачивать. Во-вторых, случается и такое, что лицо умерло или пропало без вести и вместо него выплату получает кто-то другой. Поэтому теперь людям нужно приходить в отделения ПФУ, чтобы заявить о себе и обновить данные.

Идентификацию следует пройти до 31 марта

В Минсоцполитики заявили, что у всех пенсионеров есть время до 31 марта пройти эту верификацию. Это касается и ВПЛ, для которых первоначально были установлены сроки до 27 декабря 2023 года. Чтобы подтвердить свое лицо, нужно прийти в отделение ПФУ или в Ощадбанк с личным документом. Для тех, кто не имеет возможности прийти в любое из этих учреждений, все можно сделать дистанционно. Для этого необходимо зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного Фонда. И обязательно создайте перед этим электронную подпись в мобильном банкинге или в Дии.

Тем, кто не успеет пройти верификацию, до 31 марта выплаты заморозят. Получать их можно снова после идентификации своей персоны. Также вам сразу же выплатят всю сумму, накопившуюся за период, пока выплаты не начислялись.

А что с оккупированными территориями?

Этот вопрос очень беспокоит людей, которые находятся под временной оккупацией. Их призывают проходить идентификацию онлайн. Однако и это для многих сложно из-за проблем с интернетом или полным его отсутствием. Пока единого алгоритма действий ПФУ не предложили. Вероятно, этот вопрос еще будет дополнительно обсуждаться.