Пенсії виплачуватимуть лише до березня: в ПФУ розповіли, що відбуватиметься далі

Війна сильно змінила всі сфери життя. З’явилось багато нових правил, які потрібно знати, щоб не потрапити у халепу. Наприклад, виплата пенсій відбуватиметься лише до 31 березня 2024 року. Щоб отримувати її й надалі, кожен пенсіонер повинен пройти ідентифікацію. Це стосується й осіб зі статусом внутрішньо переміщених. У ПФУ пояснили — ця процедура є необхідною з багатьох причин. По-перше, багато осіб виїхали на ПМЖ закордон і не повідомили про це, а в такому разі пенсію припиняють виплачувати. По-друге, трапляється й таке, що особа померла, або зникла безвісти і замість неї виплату отримує хтось інший. Тому, тепер людям потрібно приходити до відділень ПФУ, щоб заявити про себе та оновити дані.

Ідентифікацію потрібно пройти до 31 березня

У Мінсоцполітики заявили, що всі пенсіонери мають час до 31 березня пройти цю верифікацію. Це стосується й ВПО, для яких спочатку були встановили термін до 27 грудня 2023 року. Щоб підтвердити свою особу, потрібно прийти до відділення ПФУ або ж до Ощадбанку з особистим документом. Для тих, хто немає можливості прийти в будь-яку з цих установ все можна зробити дистанційно. Для цього треба зареєструватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного Фонду. І обов’язково створіть перед цим електронний підпис у мобільному банкінгу або в Дії.

Тим хто не встигне пройти верифікацію до 31 березня виплати заморозять. Отримувати їх знову можна буде після ідентифікації своєї персони. Також вам відразу ж виплатять всю суму, яка накопичилась за період, поки виплати не нараховували.

А що з окупованими територіями?

Це питання дуже турбує людей, які перебувають під тимчасовою окупацією. Їх закликають проходити ідентифікацію онлайн. Однак і це для багатьох складно через проблеми з інтернетом, або повною його відсутністю. Наразі єдиного алгоритму дій ПФУ не запропонували. Ймовірно це питання ще додатково обговорюватиметься.