Дадут 10 дней, а если не успели – применят спецпроцедуру: в Украине вводят важные изменения

Несмотря на обещания не начислять пеню и не отключать от электроэнергии во время действия военного положения, украинцам сообщили об отключении от электроснабжения в случае задолженности. О введенных изменениях рассказала одна из компаний поставщиков.

При каких условиях будут отключать электроэнергию

Уже в конце января украинцам начнут отключать электроэнергию за накопленные долги. Соответствующую информацию обнародовали в компании Yasno. С начала января должники уже получают письма, в которых их просят закрыть долг.

Стоит отметить, что отключения не будут внезапными.

должнику дадут десять рабочих дней. отсчет будет вестись со дня получения бумажного письма;

за это время потребитель сможет оплатить задолженность за электроэнергию и избежать отключения.

В Yasno подчеркнули, что их цель – не массовые отключения. В компании отмечают, что они хотят донести до граждан важность своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги.

Если же человек не идет на встречу, игнорирует письма и при этом имеет значительную задолженность, то будет привлечена специальная процедура для отключения питания. В Yasno отметили, что тарифы на пеню будут начисляться только в рамках правового поля, как вот обращение в суд и с требованием взыскать задолженность.

Ранее в компании отмечали, что при отключении света будут учитывать не только сумму долга, но и срок, в течение которого человек не платил коммунальные услуги.

Единственная категория населения, которой удастся избежать отключения света – это те, кто проживает в зоне ведения активных боевых действий.

В то же время звучат заявления о повышении стоимости электроснабжения, член Комитета Верховной Рады Нагорняк отметил, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть чуть меньше 6 гривен за киловатт-час. Однако насколько такой сценарий реален и какой будет стоимость уже в конце отопительного сезона пока неизвестно.