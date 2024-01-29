Дадуть 10 днів, а якщо не встигли — застосують спецпроцедуру: в Україні запроваджують важливі зміни

Попри обіцянки не нараховувати пеню та не відключати від електроенергії під час дії воєнного стану, українців повідомили про відключення від електропостачання у разі заборгованості. Про запроваджені зміни розповіла одна з компаній постачальників.

За яких умов будуть відключати електроенергію

Вже наприкінці січня українцям почнуть відключати електроенергію за накопичені борги. Відповідну інформацію оприлюднили в компанії Yasno. З початку січня боржники вже отримують листи, в яких їх просять закрити борг.

Варто зазначити, що відключення не будуть раптовими.

боржникові дадуть десять робочих днів. відлік вестиметься з дня отримання паперового листа;

за цей час споживач зможе сплатити заборгованість за електроенергію та уникнути відключення.

В Yasno підкреслили, що їхня мета — не масові відключення. В компанії наголошують, що вони хочуть донести до громадян важливість вчасної оплати за спожиті комунальні послуги.

Якщо ж людина не йде на зустріч, ігнорує листа та при цьому має значну заборгованість, то буде залучена спеціальна процедура для відключення живлення. В Yasno наголосили, що тарифи на пеня будуть нараховуватися тільки в межах правового поля, як от звернення до суду та з вимогою стягнути заборгованість.

Раніше в компанії наголошували, що при відключенні світла будуть зважати не лише на суму боргу, але й термін, впродовж якого людина не сплачувала комунальні послуги.

Єдина категорія населення, якій вдасться уникнути відключення світла — це ті, хто проживає в зоні ведення активних бойових дій.

Водночас звучать заяви про підвищення вартості електропостачання, член Комітету Верховної Ради Нагорняк зазначив, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр. Тобто трохи менше 6 гривень за кіловат-годину. Однак наскільки такий сценарій реальний та якою буде вартість вже наприкінці опалювального сезону поки невідомо.