От 5000 до 20 000 гривен за одну 1 гривну: может быть у каждого в кошельке

30Как часто вы выбрасываете старые монеты, или они годами валяются где-то в копилках или на полках? Так вот, пришло время их внимательно посмотреть, ведь на этом можно неплохо заработать. В Украине есть много коллекционеров и соответствующих платформ, где они охотятся за всевозможными сокровищами. В число этих сокровищ входят и деньги: монеты с браком, монеты определенного года выпуска или банкноты с интересным номерным знаком. Сейчас вот стало известно, о нескольких вариантах гривневых монет за которые можно выручить от 5000 до 20 000 гривен.

О каких монетах речь?

Больше всего готовы платить за монету номиналом одна гривна, выпущенную в 1992 году. Ее разновидность 1.1 ААг и ее можно легко идентифицировать по гладкому гурту. Эксперты говорят, что за такую монету можно выручить от 10000 до 20000 гривен.

“На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются неоконченными“, — отмечают специалисты.

Также неплохо ценятся и гривневые копейки 1995 выпуска разновидности 1 БАг. У них также гладкая группа и за них можно выручить от 7000 до 9000 гривен.

До 5000 гривен можно выручить и за выпущенную в 2001 году гривну разновидности 1 АДг.

“Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал весит 6,8 г, диаметр 26 мм”, — предупреждают специалисты.

Ценят и другие монеты

Выгодно продать можно и ряд других монет разного достоинства. Точно имеют ценность деньги с видимыми дефектами, которые они получили при чеканке. Однако есть и немало копеек, чью ценность могут увидеть только профессионалы, так что если у вас есть подозрения — консультируйтесь. Найти экспертов можно на многих тематических форумах в социальных сетях.