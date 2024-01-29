Від 5000 до 20 000 гривень за одну 1 гривню: може бути у кожного в гаманці

Як часто ви викидаєте старі монети, або ж вони роками валяються десь у скарбничках чи на полицях? Так ось, прийшов час їх уважно передивитися, адже на цьому можна непогано заробити. В Україні є багато колекціонерів й відповідних платформ, де вони полюють за всілякими “скарбами”. До переліку тих скарбів входять й гроші: монети з браком, монети певного року випуску чи банкноти з цікавим номерним знаком. Наразі стало відомо, про кілька варіантів гривневих монет за які можна виручити від 5000 до 20 000 гривень.

Про які монети мова?

Найбільше готові платити за монету номіналом одна гривня випущену у 1992 році. Її різновид 1.1 Ааг і її можна легко ідентифікувати по гладкому гурту. Експерти кажуть, що за таку монету можна виручити від 10 000 до 20 000 гривень.

“На момент карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються незакінченими“, – зазначають фахівці.

Також непогано цінуються й гривневі копійки 1995 року випуску різновиду 1 БАг. Вони також мають гладкий гурт і за них можна виручити від 7000 до 9000 гривень.

До 5000 гривень можна виручити й за гривню випущену у 2001 році різновиду 1 АДг.

“Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 г, діаметр 26 мм“, – попереджають фахівці.

Цінують й інші монети

Вигідно продати можна й ряд інших монет різного номіналу. Точно мають цінність гроші з видимими дефектами, які вони отримали при карбуванні. Однак є й чимало копійок чию цінність можуть побачити лише професіонали, тож якщо маєте підозри — консультуйтесь. Знайти експертів можна у багатьох тематичних форумах в соціальних мережах.