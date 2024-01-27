Українці зможуть отримати 1000 гривень через “Дію”: куди можна витратити

Державний мобільний додаток “Дія” має намір запровадити нову ініціативу, спрямовану на заохочення читання серед молоді. Як повідомив Ростислав Карандєєв, в.о. міністра культури та інформаційної політики, в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”, ця програма надаватиме громадянам ваучери на придбання книжок.

Карандєєв підкреслив прагнення уряду розвивати культуру читання серед молоді, що не лише принесе користь молодим читачам, але й надасть опосередковану підтримку книгарням та видавництвам у складні часи. Фінансування програми вже закладено в бюджеті, залишилося ухвалити лише кілька підзаконних актів. Наразі розроблені та очікують на затвердження Президентом поправки до них, які дозволять реалізовувати програму через додаток “Дія”. Міністр висловив оптимізм щодо швидкого розгортання програми.

Наразі програма розрахована на осіб, яким виповнилося 18 років, а сума ваучера, ймовірно, становитиме близько тисячі гривень.