Осталось меньше семи дней: Киевстар сообщил о важных изменениях в тарифах

Популярный мобильный оператор предупредил часть своих клиентов о повышении стоимости тарифов.

Что известно

Мобильный оператор “Киевстар” анонсировал повышение тарифов же с первого февраля. Подорожание коснется лишь некоторых клиентов. На официальном сайте компании рассказали, кого коснется повышение цен.

Киевстар предупредил украинцев о повышении стоимости популярной услуги, которую используют корпоративные клиенты. Речь идет о рассылке Viber-сообщений.

В компании отметили, что пересмотр стоимости произошел из-за:

изменение экономических и рыночных условий;

расширения возможностей сервисов.

Мобильный оператор отметил, что с 1 февраля 2024 года возрастет стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, которые осуществляют коммерческие рассылки.

Как изменятся тарифы на другие услуги Киевстар

В то же время для обычных абонентов стоимость тарифов повышать не будут. Ранее в Киевстаре заявили, что пока не будут повышать тарифы на услуги, чтобы компенсировать последствия от масштабной хакерской атаки.

Напомним, что в качестве компенсации за причиненные трудности Киевстар отменил следующую плату по тарифу.

Добавим, что цены на тарифы по подписке на 2024 год колеблются от 125 до 500 гривен. К тому же так значительно дешевле, особенно, если оплачивать сразу годовой пакет услуг.

При этом Киевстар уже оправился от атаки хакеров и возобновил работу всех сервисов.

А тем временем Lifecell и Vodafone предлагают перенести номер с сохранением кода оператора. Лайфсел предлагает фиксированную стоимость тарифа на год, а Водафон предоставляет фиксированный тариф – безлимит на звонки и интернет всего за 100 гривен в месяц. Предложение будет действовать шесть месяцев, но только со второго месяца.

Отметим, что мобильные операторы постепенно повышают тарифы. Они вынуждены это делать, ведь нужно инвестировать в резервные источники питания для базовых станций, поскольку прошлогодние ракетные атаки российских оккупантов нанесли немалый ущерб и показали насколько уязвимы люди в условиях войны.