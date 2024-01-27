Міжнародні організації виплатять українцям по 10 800 гривень на сім’ю: як отримати?

Лише нещодавно в засобах масової інформації активно розповсюджували новину про те, що ООН та ЮНІСЕФ виплачують українцям грошову допомогу. Тоді мова йшла про переселенців, та людей які живуть у прифронтових регіонах. Зараз знову з’явилася інформація про новий вид допомоги. Цього разу виплати можуть отримати українці з будь-якої області, а фінансує проєкт організація ACTED. Це французька гуманітарна організація, яка допомагає українцям від початку війни.

Що відомо про виплату?

Наразі відомо, що організація готова виплатити 10 800 гривень на одну сім’ю з трьох осіб, або 3600 гривень на особу. Гроші поступлять на рахунок відразу, як тільки буде схвалена заявка того, хто претендує на виплату. У програмі беруть участь: Чернівецька, Чернігівська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Запорізька, Закарпатська, та Вінницька області. Однак подавати заявку можуть не всі без виключення громадяни України, а представники наступних категорій:

Внутрішньо переміщені особи, які мають документи, що підтверджують їх статус. Родини, які постраждали від війни, наприклад, їхній дім пошкодила ракета, або ж це люди, які живуть у прифронтових регіонах. Громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про цю виплату вже повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Власне на ресурсі даного Міністерства й можна знайти більш детальну інформацію про те, як подати заявку.

Деяким ВПО припинять нараховувати виплати

Водночас деякі ВПО з лютого вже не отримуватимуть щомісячної допомоги від держави. Це родини, які придбали рухоме або нерухоме майно вартістю понад 100 000 гривень (за власні кошти). Це особи, які перебувають закордоном довше ніж 30 днів без вагомих на те причин. Також це люди, які перебувають у в’язницях за колаборанство.