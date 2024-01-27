Залишилось менше семи днів: Київстар повідомив про важливі зміни в тарифах

Популярний мобільний оператор попередив частину своїх клієнтів про підвищення вартості тарифів.

Що відомо

Мобільний оператор “Київстар” анонсував підвищення тарифів же з першого лютого. Подорожчання торкнеться лише деяких клієнтів. На офіційному сайті компанії розповіли, кого торкнеться підвищення цін.

Київстар попередив українців про підвищення вартості популярної послуги, яку використовують корпоративні клієнти. Мова йде про розсилку Viber-повідомлень.

В компанії зазначили, що перегляд вартості відбувся через:

зміну економічних та ринкових умов;

розширення можливостей сервісів.

Мобільний оператор наголосив, що з 1 лютого 2024 року зросте вартість розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки.

Як зміняться тарифи на інші послуги Київстар

Водночас для звичайних абонентів вартість тарифів не підвищуватимуть. Раніше в Київстарі заявили, що наразі не будуть підвищувати тарифи на послуги, щоб компенсувати наслідки від масштабної хакерської атаки.

Нагадаємо, що як компенсацію за завдані труднощі Київстар скасував наступну плату за тарифом.

Додамо, що ціни на тарифи за передплатою на 2024 рік коливаються від 125 до 500 гривень. До того ж так значно дешевше, особливо, якщо оплачувати одразу річний пакет послуг.

При цьому Київстар вже оговтався від атаки хакерів та відновив роботу всіх сервісів.

А тим часом Lifecell та Vodafone пропонують перенести номер зі збереженням коду оператора. Лайфсел пропонує фіксовану вартість тарифу на рік, а Водафон надає фіксований тариф — безліміт на дзвінки та інтернет лише за 100 гривень на місяць. Пропозиція діятиме шість місяців, але лише з другого місяця.

Зазначимо, що мобільні оператори поступово підвищують тарифи. Вони змушені це робити, адже потрібно інвестувати в резервні джерела живлення для базових станцій, оскільки минулорічні ракетні атаки російських окупантів завдали чималої шкоди та показали наскільки вразливими є люди в умовах війни.