Часть украинцев освободили от налогов: кто вошел в список?

Граждане Украины должны платить всевозможные налоги. И речь не только о предпринимателях, или юридических лицах. Каждый рядовой гражданин может подлежать под определенный вид налогообложения. К примеру, налог за лишние квадратные метры. Его уплачивает львиная доля украинцев. Речь обо всех имеющих жилье, которое по площади больше чем норма. Нормой считается 60 м2 для квартиры и 120 м2 для домов. Каждый следующий квадратный метр облагается определенным процентом, который рассчитывается в зависимости от размера минимальной заработной платы. Однако в 2024 году этот налог будут платить не все. Сразу несколько категорий населения освободили от него.

Кто может не платить?

Среди украинцев, которые могут не оплачивать налог на недвижимость следующие категории населения:

Лица, жилье которых находится в зоне боевых действий. Владельцы жилья, которое находится на оккупированных территориях. Владельцы разрушенного или сильно поврежденного жилья в результате боевых действий. Многодетные семьи, где проживают от трех несовершеннолетних детей. Одинокие родители, папа или мама, которые самостоятельно воспитывают детей, или имеют ребенка с инвалидностью. Религиозные и обучающие организации.

Отметим, что пенсионеры в этот список не входят. То есть, если лицо пенсионного возраста имеет жилье, которое по площади превышает норму, то должно уплатить весь налог. Никаких льгот в данном случае не предусмотрено.

Не платить налог могут еще люди, наполовину владеющие домом. К примеру, дом имеет 200 м2 и есть два владельца, которым приходится по 100 квадратов. В этом случае налог не начисляется.

Также, не нужно ничего платить, если у вас есть квартира и дом общая площадь которых 180 м2.

Всем остальным платежки традиционно приходят в начале лета. С этого момента есть около двух месяцев, чтобы внести платеж. Размер платежа может варьироваться в зависимости от региона, однако не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты в расчете на квадратный метр.