Частину українців звільнили від сплати податків: хто увійшов до списку?

27Громадяни України повинні сплачувати різноманітні податки. І мова не лише про підприємців, та юридичних осіб. Кожен пересічний громадянин може підлягати під певний вид оподаткування. Наприклад, податок за зайві квадратні метри. Його сплачує левова частка українців. Мова про всіх хто має житло, яке за площею більше ніж норма. Нормою вважається 60 м2 для квартири й 120 м2 для будинків. Кожен наступний квадратний метр оподатковується певним відсотком, який розраховується залежно від розміру мінімальної заробітної плати. Проте у 2024 році цей податок платитимуть не всі. Відразу кілька категорій населення звільнили від нього.

Хто може не платити?

Серед тих українців, які можуть не оплачувати податок на нерухомість наступні категорії населення:

Особи, житло яких знаходиться в зоні бойових дій. Власники житла, яке знаходиться на окупованих територіях. Власники зруйнованого, чи сильно пошкодженого житла в результаті бойових дій. Багатодітні родини, де проживає від трьох неповнолітніх дітей. Одинокі батьки, тато чи мама, які самостійно виховують дітей, або ж мають дитину з інвалідністю. Релігійні та навчальні організації.

Зазначимо, що пенсіонери в цей перелік не входять. Тобто якщо особа пенсійного віку має житло, яке за площею перевищує норму, то повинно сплатити весь податок. Ніяких пільг в такому випадку не передбачено.

Не платити податок можуть ще люди, які наполовину володіють будинком. Наприклад, будинок має 200 м2 і два власники, яким припадає по 100 квадратів. В такому разі податок не нараховується.

Також, не потрібно нічого платити, якщо ви маєте квартиру і будинок загальна площа яких 180 м2.

Всім іншим платіжки традиційно приходять на початку літа. Від того моменту є близько двох місяців, щоб внести платіж. Розмір платежу може варіюватися залежно від регіону, однак не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати з розрахунку на один метр квадратний.