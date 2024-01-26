Как раньше уже не будет: в Нафтогазе рассказали как платить за газ по новому

Нафтогаз Украины предлагает потребителям новый способ оплаты за потребленный газ. Читайте дальше, чтобы первым узнать, что именно предлагает компания своим клиентам.

Оплачивать онлайн удобно как никогда

На днях в Нафтогазе сообщили, что теперь платить за потребленный газ стало еще проще. Сделать это можно на сайте gas.ua даже без предварительной регистрации. Чтобы оплатить за потребленный природный газ, нужно перейти по этой ссылке https://gas.ua/uk/home/payment. Далее действуйте так:

введите номер лицевого счета

адрес подтянется автоматически, поэтому проверьте его правильность;

укажите сумму, которую хотите оплатить;

нажмите кнопку “Оплатить”.

Хватит ли запасов газа до конца отопительного сезона

Кроме информации об оплате за голубое топливо, в Нафтогазе обнародовали объемы запасов голубого топлива в подземных хранилищах. Привели данные по состоянию на середину января 2024 года.

В компании заявили, что половина отопительного сезона уже позади. Это вторая зима в условиях полномасштабного вторжения оккупанта и первая за всю историю независимости, которая проходит за счет газа собственного производства.

Так, по данным Нафтогаза, по состоянию на 15 января в хранилищах достаточно запасов топлива для успешного завершения отопительного сезона 2023-2024 годов.

В Нафтогазе отметили, что сейчас под руководством Группы Нафтогаз работают семь ТЭЦ. Они расположены в Каменском, Кривом Роге. Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе и Херсоне.

А еще в Нафтогазе поблагодарили всех, благодаря кому возможна стабильная работа.

нашим воинам, которые стоят на защите неба, городов и людей;

энергетикам, которые в любую погоду продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру;

газовикам, которые в чрезвычайно сложных условиях добывают газ и наращивают масштабы добычи;

всем украинцам, которые экономят тепло и вовремя платят за потребленное.

В то же время в правительстве обещают не повышать тарифы на газ, тепло и электроэнергию как минимум до конца отопительного сезона.