Як раніше вже не буде: в Нафтогазі розповіли як сплачувати за газ по новому

Нафтогаз України пропонує споживачам новий спосіб оплати за спожитий газ. Читайте далі, щоб першим дізнатися, що саме пропонує компанія своїм клієнтам.

Сплачувати онлайн зручно як ніколи

Днями в Нафтогазі повідомили, що тепер сплачувати за спожитий газ стало ще простіше. Зробити це можна на сайті gas.ua навіть без попередньої реєстрації. Щоб сплатити за спожитий природній газ, потрібно перейти за цим посиланням https://gas.ua/uk/home/payment. Далі дійте так:

введіть номер особового рахунку

адреса підтягнеться автоматично, тому перевірте її правильність;

вкажіть суму, яку бажаєте сплатити;

натисніть кнопку “Оплатити”.

Чи вистачить запасів газу до кінця опалювального сезону

Крім інформації про оплату за блакитне паливо, в Нафтогазі оприлюднили обсяги запасів блакитного палива в підземних сховищах. Навели дані станом на середину січня 2024 року.

В компанії заявили, що половина опалювального сезону вже позаду. Це друга зима в умовах повномасштабного вторгнення окупанта та перша за всю історію незалежності, яка проходить за рахунок газу власного виробництва.

Отож, за даними Нафтогазу, станом на 15 січня в сховищах достатньо запасів палива для успішного завершення опалювального сезону 2023-2024 років.

В Нафтогазі наголосили, що зараз під керівництвом Групи Нафтогаз працюють сім ТЕЦ. Вони розташовані в Кам’янському, Кривому Розі. Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.

А ще в Нафтогазі подякували всім, завдяки кому можлива стабільна робота.

нашим воїнам, які стоять на захисті неба, міст та людей;

енергетика, які в будь-яку погоду продовжують відновлювати критичну інфраструктуру;

газовикам, які в надзвичайно складних умовах видобувають газ та нарощують масштаби добування;

всім українцям, які економлять тепло та вчасно сплачують за спожите.

Водночас в уряді обіцяють не підвищувати тарифи на газ, тепло та електроенергію як мінімум до кінця опалювального сезону.