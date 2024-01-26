Украинцам раскрыли неожиданное применение лаврового листа в быту

Все привыкли, что лавровый лист – это просто специя, которую добавляют во многие блюда ради улучшения их вкуса. Однако применять эти листья можно не только в кулинарии, но и просто в быту. Мало кто знает, но лавровые листья – это отличный отпугиватель пищевой моли. Иногда она заводится в крупах на кухне, но иногда может перейти и в другие комнаты. Например, поселиться на книжных полках или каких-то стеллажах, где хранятся разнообразные вещи. В таких случаях лавровые листья как раз и приходят на пользу. Так что сохраняйте лайфхак.

Как листья помогают избавиться от моли?

Чтобы получить максимальный эффект, нужно сначала провести генеральную уборку в той комнате, где вы заметили моль. Особенно в этом участке комнаты. Выбросьте весь хлам вроде старых газет, картонных коробок и т.д. Протрите стенки полок чистой водой, можно добавить к ней немного уксуса. И после этого положите на полочку несколько лавровых листочков. Также их можно разместить между книгами. Среди книг моль очень часто скрывается, а выбрасывать литературу не всегда хочется. Лавровые листья выгонят насекомых и не позволят им там размножаться.

Также время от времени наблюдайте, не набрали ли листья влаги. Если они стали мягкими, то замените их новыми.

Какие еще есть способы избавиться от пищевой моли?

Это насекомое действительно надоедливое и если заведется, то так просто от него не избавиться. Как отмечалось ранее, можно протереть полочки водой с уксусом, или уксусной кислотой в чистом виде. Однако имейте в виду, что некоторая мебель может от этого повредиться, поэтому сначала сделайте небольшой тест на участке, который не будет виден, если поверхность таки испортится.

Моль также не любит лаванду, так что разместите пару веточек в местах ее скопления. Также действенный метод – хранить крупы в герметично упакованных банках.