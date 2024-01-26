Українцям розкрили несподіване застосування лаврового листа в побуті

Всі звикли, що лавровий лист — це просто спеція, яку додають до багатьох страв заради покращення їх смаку. Однак застосовувати це листя можна не лише в кулінарії, а й просто у побуті. Мало хто знає, але лаврове листя — це відмінний відлякувач харчової молі. Іноді вона заводиться у крупах на кухні, але інколи може перейти й в інші кімнати. Наприклад, поселитися на книжкових полицях, чи якихось стелажах, де зберігаються різноманітні речі. В таких випадках лаврове листя якраз і приходить на користь. Тож зберігайте лайфхак.

Як листя допомагає позбутися молі?

Щоб отримати максимальний ефект, потрібно спочатку провести генеральне прибирання у тій кімнаті де ви помітили міль. А особливо у цій ділянці кімнати. Викиньте весь непотріб на кшталт старих газет, картонних коробок тощо. Протріть стінки полиць чистою водою, можна додати до неї трішки оцту. І після цього покладіть на поличку кілька лаврових листочків. Також їх можна розмістити поміж книгами. Серед книг міль дуже часто ховається, а викидати літературу не завжди хочеться. Лаврове листя вижене комах і не дозволить їм там розмножуватися.

Також час від часу спостерігайте, чи не набрало листя вологи. Якщо воно стало м’яким, то замініть його на нове.

Які ще є способи позбутися харчової молі?

Ця комаха дійсно надокучлива і якщо заведеться, то так просто від неї не позбутися. Як зазначалось раніше, можна протерти полички водою з оцтом, або ж оцтовою кислотою у чистому вигляді. Однак майте на увазі, що деякі меблі можуть від цього пошкодитись, тож спочатку зробіть невеликий тест на ділянці, яку не буде видно, якщо поверхня таки зіпсується.

Міль також не любить лаванду, тож розмістіть пару гілочок у місцях її скупчення. Також дієвий метод — зберігати крупи у герметично запакованих банках.