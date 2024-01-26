Неожиданно подорожала популярная категория продуктов: что привело к этому?

На днях в средствах массовой информации активно распространялись новости о внезапном подорожании красной свеклы. Ее цена действительно выросла почти на 30%, а в некоторых торговых сетях даже больше. Эксперты еще тогда отметили, что свёкла — это не единственный продукт, который подорожает. На очереди и другие, не менее популярные товары, которые украинцы покупают почти каждый день. И вот очередная категория товаров удивила резким изменением ценников. Речь о молочке, а именно о молоке, сыре, сметане, твороге и т.д.

Как выросли цены?

В настоящее время цены в большинстве торговых сетей выросли на 10%, однако эксперты говорят, что это не финальная отметка. К примеру сейчас 1 литр молока стоит в среднем 35 гривен. В первую очередь молочные продукты подорожали из-за дефицита и повышения цен на сырье. В частности, только в декабре цена сырья составляла 15 гривен за килограмм. Это на 30% больше, чем было осенью.

Что касается непосредственной численности коров, то их количество резко уменьшается. Если сравнивать 2017 и 2023 годы, то сейчас в Украине на 40% меньше рогатого скота, чем тогда. Кроме того, на цену очень сильно влияет активность импорта молочной продукции.

“Высокие цены на внутренние молочные продукты могут привести к увеличению их импорта. Повышение затрат на энергию, горючее и логистику для перерабатывающих предприятий также способствует росту цен“, – говорит эксперт.

Анализируя общую ситуацию в стране и принимая во внимание войну и трудности с логистикой, эксперты склоняются к мнению, что молочные продукты уже не подешевеют. Хотя все очень циклично и, конечно же, ситуация может в любой момент измениться.

Пока украинцам все же советуют быть готовыми к тому, что изменение цен в высшую сторону будет происходить время от времени на разные категории товара. Пока точно известно, что подорожает хлеб, свежие овощи и фрукты, а еще мясо.