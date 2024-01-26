Неочікувано подорожчала популярна категорія продуктів: що до цього призвело?

Днями в засобах масової інформації активно розповсюджувались новини про раптове подорожчання червоного буряка. Його ціна дійсно зросла майже на 30%, а в деяких торгових мережах навіть більше. Експерти ще тоді зазначили, що буряк — це не єдиний продукт, що подорожчає. На черзі й інші, не менш популярні товари, які українці купують майже щодня. І ось, чергова категорія товарів здивувала різкою зміною цінників. Мова про молочку, а саме про молоко, сир, сметану, твердий сир тощо.

Як зросли ціни?

Наразі ціни в більшості торгових мереж зросли на 10%, однак експерти кажуть, що це не фінальна позначка. Для прикладу зараз 1 літр молока коштує в середньому 35 гривень. В першу чергу молочні продукти подорожчали через дефіцит та підняття цін на сировину. Зокрема лише в грудні ціна сировини становила 15 гривень за кілограм. Це на 30% більше ніж було восени.

Щодо безпосередньої чисельності корів, то їх кількість різко зменшується. Якщо порівнювати 2017 і 2023 роки, то зараз в Україні на 40% менше рогатого скота, ніж було тоді. Крім цього на ціну дуже сильно впливає активність імпорту молочної продукції.

“Високі ціни на внутрішні молочні продукти можуть призвести до збільшення їх імпорту. Підвищення витрат на енергію, пальне та логістику для переробних підприємств також сприяє зростанню цін”, – каже експерт.

Аналізуючи загальну ситуацію в країні, та беручи до уваги війну і труднощі з логістикою, експерти схиляються до думки, що молочні продукти вже не подешевшають. Хоча все дуже циклічно й звісно ж ситуація може у будь-який момент змінитися.

Наразі українцям все ж таки радять бути готовими до того, що зміна цін у вищу сторону буде відбуватися час від часу на різні категорії товару. Наразі точно відомо, що подорожчає хліб, свіжі овочі та фрукти, а ще м’ясо.