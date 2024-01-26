Деякі пенсіонери отримають надбавки до пенсій, а ще безкоштовне протезування зубів та ліки: хто в списку?

В Україні існує статус, про котрий ймовірно знають далеко не всі громадяни. Це статус “Почесний донор”. Люди, які отримали такий статус мають право на ряд пільг. Мова зокрема про пенсіонерів. Їм у 2024 році нарахують по 300 гривень доплати до пенсії. Крім надбавки почесні донори мають й безліч інших пільг. Зокрема право на безкоштовне протезування зубів (окрім випадків коли використовуються дорогоцінні метали). Право на безкоштовне отримання деяких ліків, також багато медикаментів вони можуть купити за пільговою вартістю. Крім цього ця категорія людей завжди може розраховувати на безкоштовне забезпечення донорською кров’ю.

Як отримати цей статус?

Отримати статус “Почесного донора” можна безкоштовно здавши наступне:

Кров: 40 доз. Плазму: 60 доз. Окремі компоненти крові заготовлені методом аферез а . Мова про еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Їх потрібно здати не менше ніж 40 доз.

Якщо ви виконали всі ці умови, то потрібно звернутися до центрів донорської крові де ви здійснюєте донації. Потім ця організація подає всі необхідні документи до Міністерства охорони здоров’я та інших необхідних органів місцевої чи центральної влади.

Окрім інформації про ваше прізвище та ім’я, та кількість зданої крові, потрібно додати ще копії особистих документів та фотографію 3х4.

Які ще переваги надає цей статус?

Також власники цього статусу можуть за пільговими цінами купувати протези та протезно-ортопедичні вироби. Їм першочергово продають путівки у різноманітні лікувальні санаторії. А ще Донори мають право на повністю оплачувану відпустку у будь-який зручний для них час. Щодо відпустки, то мова про пенсіонерів, які працюють або звичайних працівників, які ще не досягли пенсійного віку, однак вже отримали статус “Почесного донора”.