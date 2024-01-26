Залишилось 6 днів: в АТБ рекордно знизили ціни на популярні товари

Торгова мережа АТБ різко знизила ціни на безліч популярних товарів та товарів преміум-сегменту.

Зі знижкою від 20 до 40% можна придбати ікру, червону рибу, креветки та м’ясо.

Ціни на ікру

Цими днями в АТБ на 40% дешевше продають ікру лосося від ТМ “Norven” 80 грамів. Раніше баночка ікри коштувала 256 гривень, зараз її можна придбати лише за 151,90 гривень.

Рекордно здешевшала червона риба

Купити сьому від ТМ “Norven” слабосолону філе-шматок зі шкіркою, вагою 210 гривень можна майже на 40% дешевше. Звичайна ціна сягала 280 гривень, а акційна пропозиція приємно вражає — лише 173,5 гривні.

Ціни на креветки

Бажаєте здивувати родину вечерею з морепродуктами? Зверніть увагу на креветки нерозібрані варено-морожені в глазурі. Вони подешевшали на третину. Мова йде про продукцію від торгової марки “Своя лінія”, розмір 90/120. Упаковку 900 грамів зараз можна купити лише за 175 гривень, коли повна ціни без знижки сягає 250 гривень.

Звісно, після очистки у вас залишиться 200-300 грамів креветок, але цього вистачить для смачної вечері.

Ціни на м’ясо

Якщо ви не фанат морепродуктів, то зверніть увагу на акційну вартість м’яса.

на 20% дешевше можна купити найбільш популярний вид м’яса — курячі стегна від торгової марки “Чебатурочка” Їх продають лише по 99,99 гривні за кілограм, коли без знижки кілограм стегон коштуватиме 126 гривень за кілограм.

на 19% здешевшав курячий фарш від торгової марки “Глобино” — він здешевшав з 88,90 гривень за пів кілограма до 71,50 гривні за пів кілограма.

буженина “М’ясна лавка/Своя лінія” Київська свинна продається на 40% дешевше. Так, цей продукт можна купити лише за 86,90 за пів кілограма замість 145 гривень за пів кілограма.

Також приємно дивує ціна на напівкопчену ковбасу від виробника “М’ясна лавка/Своя лінія” Губернська 420 грамів знизилася на 40%. До акції палка ковбаси коштувала 110 гривень, зараз її можна купити всього за 66 гривень.

Ця пропозиція діятиме шість днів, але тільки до закінчення товарних запасів.