Для украинцев, которые планируют ехать за границу, ввели новые правила: о чем следует знать?

За последние два года количество украинских беженцев заграницей сильно возросло. Эта тенденция продолжается и сегодня, ведь война продолжается и оставаться в Украине могут и хотят не все. Некоторые страны уже не могут справиться с тем наплывом беженцев, который к ним едет, и меняют правила. Это сделала и Ирландия, которая является одной из самых популярных среди украинцев из-за высокой социальной помощи и хорошей поддержки.

Ирландия кардинально меняет правила

Для тех, кто планирует выезжать именно в эту страну, есть важная информация. Уже с января 2024 Ирландия существенно изменила условия пребывания, однако только для новоприбывших украинцев. То есть все приехавшие к 2024 году могут рассчитывать на старые условия. Что касается новоприбывших, то первое, что изменится – размер пособия. Если раньше на одного человека в неделю выплачивали 232 евро, то сейчас это будет 39. Также, не будет безлимитного бесплатного жилья. Социальное жилье будут предоставлять только на 90 дней, после чего нужно самостоятельно искать себе аренду и оплачивать ее. С этим у многих возникнет масса проблем, ведь, во-первых, свободного жилья в стране очень мало. Во-вторых, оно дорогостоящее и не имея работы, а только социальную помощь, беженцы просто не в состоянии будут его оплатить.

Относительно работы тоже есть изменения. Теперь украинцев будут стимулировать трудоустраиваться, за этим следят представители местных органов власти. Людям будут помогать найти работу, стимулировать учить язык, быстрее интегрироваться в новое общество и становиться самостоятельными.

Ирландия больше не справляется

После того как в эту относительно небольшую страну приехало более 100 000 украинцев, ирландское правительство заявило, что больше не может обеспечивать всех на том уровне, что раньше. Также Ирландия стимулирует возвращаться домой тех людей, которые живут вдали от линии фронта и имеют в Украине не поврежденное жилье. Им обещают разовую выплату после того, как они вернутся домой.