2024 рік принесе їм 7 років щастя: астрологиня розповіла, кому слід чекати кардинальних змін

Астролог Василина Володіна розповіла, що люди, які народилися в певні роки, зіткнуться у 2024 році з кардинальними змінами. Їхнє життя перевернеться з ніг на голову. Мова йде про тих, хто народився в день 1961 року, а також тих, хто з’явився на світ вночі 1992 року.

З чим це пов’язано

За словами астрологині, вся річ у тім, що в цих людей зміниться хронократор — планет, яка керує їхнім часом. В найближчі сім років на життя цих людей буде впливати планета Марс. Ця войовнича планета позбавить спокою тих, хто буде під її опікою.

Василина Володіна пояснила це у своєму телеграм-каналі. За її словами період Марсу вимагає боротьби за життя. Пасивно перечекати цей період не вийде. Всі труднощі потрібно буде вирішувати та витрачати на це чимало енергії. А ще, доведеться навчитися контролювати свою фізичну енергію, якої буде в надлишку.

Якщо ви раніше не займалися спортом, то зараз саме час знайти підходящий вид діяльності. Вчіться скидати залишок напруги, щоб період Марсу не накликав на вас серйозних проблем та навіть захворювань.

Також астрологиня дала кілька застережень. Вони можуть допомогти пережити складні періоди, які підготував період впливу Марса. Тож особливо уважними слід бути тим, хто:

народився вдень з січня по травень, а також в серпні та вересні 1961 року, їм слід стежити за станом здоров’я та більше часу приділяти фізичній активності;

особам, що з’явилися на світ вночі в кінці червня, липні та з вересня по грудень 1992 року чекають складні випробування;

людям, які народилися під світлом дня в грудні 1961 року та тим, хто з’явився під покровом ночі з січня по травень 1992 року слід готуватися до небаченого раніше успіху.