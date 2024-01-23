Цены на сигареты безумно вырастут: сколько теперь будет стоить пачка сигарет

В 2024 году в Украине пройдет плановое повышение акцизов, в результате цены на сигареты вырастут примерно на 12 гривен за пачку. В результате пачка сигарет премиум-класса будет стоить примерно 108 гривен.

С чем связано повышение акциза

Повышение акциза – это прямая обязанность Украины, если та хочет стать частью Евросоюза. Украина согласилась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% в соответствии с директивой ЕС 2011/64/E.

Поэтому в 2025 году акциз должен достичь уровня минимального в ЕС – 90 евро за тысячу штук или 1,8 евро за пачку. В соседних европейских странах акциз уже давно превысил эту отметку.

Как изменится стоимость сигарет

Поэтому уже в этом году стоимость сигарет будет примерно такой:

сигареты украинского производства – 87 гривен за пачку вместо 75,2 гривны;

медиум-класс сигарет – 93,5 гривны вместо 81,4 гривны;

премиум-класс – около 108 гривен вместо 96,17 гривны.

Например, в украинских магазинах сигареты Camel Blue продают в среднем за 105 гривен. А вот в Польше за ту же пачку придется заплатить аж 178,5 гривен.

Такая разительная разница в цене приводит к постоянной контрабанде. Жители населенных пунктов недалеко от границы регулярно ездят в Польшу с сигаретами. Сразу же после пересечения границы они дорожают примерно на 70%.

Отметим, что в 2023 за тысячу сигарет украинцы платили акциз в размере 2 097,12 гривны (41,9 гривны за пачку). То есть только за счет акциза пачка сигарет вырастет в цене на 8,43 гривны. Но с учетом доли акциза стоимость вырастет минимум на 12 гривен. Кажется, что это не слишком много, но это далеко не последнее повышение акциза.

А еще в Украине хотят ввести акцизы на сладкие газированные напитки. Таким образом в правительстве надеются пополнить бюджет и сократить потребление этих не слишком полезных напитков.