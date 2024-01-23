Ціни на сигарети шалено зростуть: скільки тепер коштуватиме пачка цигарок

24У 2024 році в Україні пройде планове підвищення акцизів, в результаті ціни на сигарети зростуть приблизно на 12 гривень за пачку. В результаті пачка цигарок преміум-класу коштуватиме приблизно 108 гривень.

З чим пов’язане підвищення акцизу

Підвищення акцизу — це прямий обов’язок України, якщо та хоче стати частиною Євросоюзу. Україна погодилась щорічно підвищувати акциз на тютюнові вироби на 20% відповідно до директиви ЄС 2011/64/E.

Тож у 2025 році акциз повинен досягти рівня мінімального в ЄС — 90 євро за тисячу штук або 1,8 євро за пачку. В сусідніх європейських країнах акциз вже давно перевищив цю відмітку.

Як зміниться вартість цигарок

Тож вже цього року вартість сигарет буде приблизно такою:

цигарки українського виробництва — 87 гривень за пачку замість 75,2 гривні;

медіум-клас цигарок — 93,5 гривні замість 81,4 гривні;

преміум-клас — близько 108 гривень замість 96,17 гривні.

Для прикладу, в українських магазинах сигарети Camel Blue продають в середньому за 105 гривень. А от в Польщі за ту ж пачку доведеться заплатити аж 178,5 гривень.

Така разюча різниця в ціні призводить до постійної контрабанди. Жителі населених пунктів неподалік кордону регулярно їздять до Польщі з сигаретами. Одразу ж після перетину кордону вони дорожчають приблизно на 70%.

Зазначимо, що в 2023 за тисячу сигарет українці платили акциз у розмірі 2 097,12 гривні (41,9 гривні за пачку). Тобто лише за рахунок акцизу пачка цигарок зросте в ціні на 8,43 гривні. Але з врахування частки акцизу вартість зросте щонайменше на 12 гривень.

А ще в Україні хочуть запровадити акцизи на солодкі газовані напої. Таким чином в уряді сподіваються поповнити бюджет та скоротити споживання цих не надто корисних напоїв.