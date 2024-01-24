За що Зеленський пропонує позбавляти громадянства: названо підстави

Президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство. Також документ визначає підстави для втрати громадянства України.

Деталі

Громадян України планують позбавляти громадянства в разі добровільного громадянства держави-агресора або держави-окупанта. Добровільним набуття громадянства іншої держави вважається, коли громадянин звернувся з відповідною заявою в установленому законом порядку

При цьому не буде вважатися добровільним набуття іншого громадянства в таких випадках:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої країни;

набуття дитиною — громадянином України громадянства своїх усиновлювачів;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства в результаті шлюбу з іноземцем;

автоматичне набуття повнолітнім громадянином України іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо така особа не отримала документ про підтвердження громадянства іншої держави.

Підстави для примусового позбавлення громадянства України

Відповідно до тексту законопроєкту позбавляти громадянства зможуть у таких випадках:

добровільне отримання громадянства країни-агресора (виключення — примусова паспортизація українців на тимчасово окупованих територіях);

загроза національній безпеці у випадку, коли громадянин має паспорт іншої держави;

обман при оформленні громадянства;

не здання іспиту з основ Конституції України, історії України та знання державної мови;

військову службу на боці країни-агресора;

тероризм.

Що ще потрібно знати

Цей закон дозволить українцям мати множинне громадянство, але при цьому нести обов’язки перед Україною. Зокрема, виконувати військовий обов’язок, сплачувати податки та дотримуватися законодавства України.

Законопроєкт також передбачає, що громадянство України може бути припинено в разі вчинення громадянином тяжких злочинів проти національної безпеки, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також за вчинення терористичного акту.

При цьому законопроєкт ще не ухвалено. Спочатку його повинна підтримати Верховна Рада. А ще для того, щоб він набрав чинності і знадобиться вносити зміни в Конституцію, але в умовах воєнного стану це неможливо.