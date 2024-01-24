Штрафы до 200 000 гривен: в Кабмине нашли новое наказание за неявку в ТЦК

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде значительно ужесточить наказание для мужчин, которые уклоняются от мобилизации и воинского учета.

Соответствующая информация опубликована в тексте к законопроекту №10379, который зарегистрировали в парламенте еще в декабре 2023 года.

Детали

Среди прочего Кабмин предлагает не только увеличить штрафы для уклонистов, но и разрешить задерживать граждан в особый период, если те нарушают законодательство и мобилизационные мероприятия. Также хотят приравнять к уголовному преступлению отказ от прохождения ВВК.

Авторы закона указали новые суммы штрафов. Например:

в статье 210 говорится о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета будет наказываться штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 8 500 до 17 000 гривен.

в статье 210-1 говорится о нарушении законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации будет наказываться штрафом от двух до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или от 34 до 85 тысяч гривен.

И еще не все. Более жесткие санкции предусмотрены для должностных лиц, нарушающих мобилизационные мероприятия в условиях особого периода. Их заставят уплатить штраф в размере от девяти до двенадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или от 153 до 204 тысяч гривен.

В пояснительной записке к законопроекту отдельно говорится о том, что административное взыскание за совершение в особый период правонарушения может быть наложено в течение трех лет со дня его совершения или выявления.

Однако пока паниковать рано, ведь сначала этот законопроект должна поддержать Верховная Рада и подписать президент Украины.

Также в Раде будут рассматривать закон о множественном гражданстве, но для того, чтобы он вступил в силу придется вносить изменения в Конституцию. Но в условиях военного положения сделать это невозможно. Получается своеобразный замкнутый круг, как минимум до конца войны.