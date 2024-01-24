Штрафи до 200 000 гривень: в Кабміні знайшли нове покарання за неявку до ТЦК

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді значно посилити покарання для чоловіків, які ухиляються від мобілізації та військового обліку.

Відповідна інформація опублікована в тексті до законопроєкту №10379, який зареєстрували у парламенті ще у грудня 2023 року.

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Серед іншого Кабмін пропонує не тільки збільшити штрафи для ухилянтів, але й дозволити затримувати громадян в особливий період, якщо ті порушують законодавство та мобілізаційні заходи. Також хочуть прирівняти до кримінального злочину відмов від проходження ВЛК.

Автори закону вказали нові суми штрафів. Для прикладу:

у статті 210 йдеться про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку буде каратися штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 8 500 до 17 000 гривень.

у статті 210-1 йдеться про порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію каратиметься штрафом від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 34 до 85 тисяч гривень.

І ще не все. Жорсткіші санкції передбачені для посадових осіб, які порушують мобілізаційні заходи в умовах особливого періоду. Їх змусять сплатити штраф у розмірі від дев’яти до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 153 до 204 тисяч гривень.

В пояснювальній записці до законопроєкту окремо говориться про те, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушення може бути накладено протягом трьох років з дня його вчинення або виявлення.

Однак поки панікувати рано, адже спочатку цей законопроєкт повинна підтримати Верховна Рада та підписати президент України.

Також в Раді розглядатимуть закон про множинне громадянство, але для того, щоб він набрав чинності доведеться вносити зміни до Конституції. Але в умовах воєнного стану зробити це неможливо. Тож виходить своєрідне замкнути коло, як мінімум до кінця війни.