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За что Зеленский предлагает лишать гражданства: названы основания

24.01.2024
Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Также документ определяет основания для потери гражданства Украины. 

Детали

Граждан Украины планируют лишать гражданства в случае добровольного гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта. Добровольным приобретение гражданства другого государства считается, когда гражданин обратился с соответствующим заявлением в установленном законом порядке 

При этом не будет считаться добровольным приобретение другого гражданства в таких случаях:

  • одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другой страны;
  • приобретение ребенком – гражданином Украины гражданства своих усыновителей;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем;
  • автоматическое приобретение совершеннолетним гражданином Украины другого гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такое лицо не получило документ о подтверждении гражданства другого государства. 

Основания для принудительного лишения гражданства Украины

Согласно тексту законопроекта лишать гражданства смогут в таких случаях:

  • добровольное получение гражданства страны-агрессора (исключение – принудительная паспортизация украинцев на временно оккупированных территориях);
  • угроза национальной безопасности в случае, когда гражданин имеет паспорт другого государства;
  • обман при оформлении гражданства;
  • не сдача экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины и знание государственного языка;
  • военную службу на стороне страны-агрессора;
  • терроризм. 

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Что еще нужно знать

Этот закон позволит украинцам иметь множественное гражданство, но при этом нести обязанности перед Украиной. В частности, выполнять воинский долг, платить налоги и соблюдать законодательство Украины. 

Законопроект также предусматривает, что гражданство Украины может быть прекращено в случае совершения гражданином тяжких преступлений против национальной безопасности, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за совершение террористического акта. 

При этом законопроект еще не принят. Сначала его должна поддержать Верховная Рада. А еще для того, чтобы он вступил в силу и понадобится вносить изменения в Конституцию, но в условиях военного положения это невозможно.

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24.01.2024
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