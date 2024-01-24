За что Зеленский предлагает лишать гражданства: названы основания

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Также документ определяет основания для потери гражданства Украины.

Детали

Граждан Украины планируют лишать гражданства в случае добровольного гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта. Добровольным приобретение гражданства другого государства считается, когда гражданин обратился с соответствующим заявлением в установленном законом порядке

При этом не будет считаться добровольным приобретение другого гражданства в таких случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другой страны;

приобретение ребенком – гражданином Украины гражданства своих усыновителей;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем;

автоматическое приобретение совершеннолетним гражданином Украины другого гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такое лицо не получило документ о подтверждении гражданства другого государства.

Основания для принудительного лишения гражданства Украины

Согласно тексту законопроекта лишать гражданства смогут в таких случаях:

добровольное получение гражданства страны-агрессора (исключение – принудительная паспортизация украинцев на временно оккупированных территориях);

угроза национальной безопасности в случае, когда гражданин имеет паспорт другого государства;

обман при оформлении гражданства;

не сдача экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины и знание государственного языка;

военную службу на стороне страны-агрессора;

терроризм.

Что еще нужно знать

Этот закон позволит украинцам иметь множественное гражданство, но при этом нести обязанности перед Украиной. В частности, выполнять воинский долг, платить налоги и соблюдать законодательство Украины.

Законопроект также предусматривает, что гражданство Украины может быть прекращено в случае совершения гражданином тяжких преступлений против национальной безопасности, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за совершение террористического акта.

При этом законопроект еще не принят. Сначала его должна поддержать Верховная Рада. А еще для того, чтобы он вступил в силу и понадобится вносить изменения в Конституцию, но в условиях военного положения это невозможно.