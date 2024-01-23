Украинским пенсионерам начнут доплачивать по 1000 гривен ежемесячно: как получить выплату

В Украине некоторые категории пенсионеров смогут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен. Речь идет о тех пенсионерах, которые достигли 80 лет и более.

Основания для получения надбавки

Надбавка к пенсии предусмотрена действующим законодательством, а именно Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельных категорий лиц” и решением правительства. Таким образом получить дополнительные средства могут граждане, которые отвечают следующим требованиям:

достигли 80 лет или старше;

проживают самостоятельно;

нуждаются в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получают пенсию по возрасту.

Если же гражданин получает пенсию, например, в связи с инвалидностью, то он не будет иметь права на получение доплаты.

При этом нужно предоставить документальное подтверждение от врача, что лицо действительно нуждается в постороннем уходе. Сумма надбавки составит 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. С 1 января 2024 года такой прожиточный минимум увеличили до 2 361 гривны. То есть с первого января размер доплаты к пенсии составит 944,4 гривны.

Что еще изменится для пенсионеров

С 1 марта в Украине пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительная сумма прибавки составит 13%. При этом это лишь предварительные расчеты, ведь окончательные данные за четвертый квартал прошлого года будут получены ближе к концу февраля. Однако на самом деле фактический размер увеличения пенсии у каждого будет разным.

Сейчас известно, что социальные расходы в государственном бюджете на 2024 год составляют 470 миллиардов гривен. Однако в бюджете Украины значительный дефицит, поэтому может дойти до того, что в Украине начнут задерживать выплату социальных выплат и заработных плат бюджетников. Худший сценарий будет в условиях, что Нацбанк начнет печатать средства. Это может привести к невиданному росту курса доллара. Однако паниковать рано, уже с марта Украина, возможно, получит обещанную денежную помощь от западных партнеров