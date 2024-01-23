Українським пенсіонерам почнуть доплачувати по 1000 гривень щомісячно: як отримати виплату

В Україні деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривень. Мова йде про тих пенсіонерів, які досягли 80 років та більше.

Підстави для отримання надбавки

Надбавка до пенсії передбачена чинним законодавством, а саме Законом України “Про внесення змін в деякі закони України про підвищення соціальних гарантій окремих категорій осіб” та рішенням уряду. Таким чином отримати додаткові кошти можуть громадяни, які відповідають наступним вимогам:

досягли 80 років або старші;

проживають самостійно;

потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримують пенсію за віком.

Якщо ж громадянин отримує пенсію, наприклад, у зв’язку з інвалідністю, то він не матиме права на отримання доплати.

При цьому потрібно надати документальне підтвердження від лікаря, що особа справді потребує стороннього догляду. Сума надбавки складе 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року такий прожитковий мінімум збільшили до 2 361 гривні. Тобто з першого січня розмір доплати до пенсії складе 944,4 гривні.

Що ще зміниться для пенсіонерів

З 1 березня в Україні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Попередня сума надбавки складе 13%. При цьому це лише попередні розрахунки, адже остаточні дані за четвертий квартал минулого року будуть отримані ближче до кінця лютого. Однак насправді фактичний розмір збільшення пенсії у кожного буде різним.

Зараз відомо, що соціальні витрати в державному бюджеті на 2024 рік складають 470 мільярдів гривень. Однак в бюджеті України значний дефіцит, тож мож дійти до того, що в Україні почнуть затримувати виплату соціальних виплат та заробітних плат бюджетників. Найгірший сценарій буде за умов, що Нацбанк почне друкувати кошти. Це може призвести до небаченого зростання курсу долара. Однак панікувати рано, вже з березня Україна, можливо, отримає обіцяну грошову допомогу від західних партнерів