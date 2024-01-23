Реліз Windows 12 перенесли

Раніше передбачалося, що Windows 12 представлять уже в поточному році. Але за даними ресурсу ITHome, це не так.

Розробку Windows 12 очолював Панос Паная, проте нещодавно він покинув корпорацію Microsoft. У зв’язку з цим компанія просто не встигає допиляти і випустити операційну систему в 2024 році. У підсумку було ухвалено рішення зрушити термін запуску на 2025-й. Саме тоді з’являться перші ПК і ноутбуки на базі свіжої ОС.

Що стосується поточного року, то головним подарунком для користувачів стане масштабне оновлення 24H2 для актуальної Windows 11. Обіцяють безліч нових функцій і глибоку інтеграцію зі штучним інтелектом.

Дебют Windows 11 24H2 очікується на виставці Computex 2024 влітку. А саме оновлення випустять восени.