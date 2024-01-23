Некоторых пенсионеров заставят каждые полгода проходить идентификацию: кого коснется?

В Украине была введена идентификация, которую должны проходить некоторые пенсионеры. Речь о внутренне перемещенных лицах, а также лицах, получающих пенсию в Ощадбанке. В Пенсионном Фонде напомнили об обязательности этой процедуры и рассказали, какими способами ее можно провести. Данная информация уже опубликована пресс-службой ПФУ.

Подробнее об идентификации

Вот что нужно знать об этой процедуре:

Физическую идентификацию должны проходить внутренне перемещенные лица, получающие пенсию в Ощадбанке. Им эту процедуру нужно проходить каждые шесть месяцев. Пенсионерам, получившим статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, нужно пройти идентификацию до 31 марта 2024 года. В противном случае пенсию перестанут начислять. Пройти идентификацию можно в любом отделении Ощадбанка или Пенсионного фонда. Также есть возможность сделать все онлайн, например через личный кабинет на сайте Пенсионного Фонда. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью электронной подписи “Дия. Подпись”. Пенсионерам, находящимся за границей, следует обратиться в зарубежные дипломатические учреждения. Чтобы пройти идентификацию, нужно получить документ, о том, что лицо живое. И затем это удостоверение вместе с заявкой о прохождении идентификации отправить в территориальное отделение Фонда, в котором пенсионер состоит на учете. Отправить документы можно как обычной почтой, так и электронной (сканы).

Сложная ситуация с пенсионерами, которые находятся в оккупации

Сейчас проверить, является ли такое лицо живым, и находится ли в Украине очень сложно. Именно поэтому пенсионные счета могут заморозить, если лицо не пользуется ими в течение шести месяцев. Чтобы потом разблокировать счет и получить всю пенсию, которая должна была прийти за конкретный период, нужно явиться в отделение Пенсионного фонда. Счет сразу же разблокируют, и на него будет начислена вся сумма, которую не получил пенсионер.