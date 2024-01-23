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Деяких пенсіонерів змусять кожних півроку проходити ідентифікацію: кого торкнеться?

23.01.2024
Пенсіонер

В Україні запровадили ідентифікацію, яку повинні проходити деякі пенсіонери. Мова про внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які отримують пенсію в Ощадбанку. В Пенсійному Фонді нагадали про обов’язковість цієї процедури та розповіли, якими способами її можна провести. Дана інформація вже опублікована пресслужбою ПФУ.

Детальніше про ідентифікацію

пенсія

Ось, що потрібно знати про цю процедуру:

  1. Фізичну ідентифікацію повинні проходити внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсію в Ощадбанку. Їм цю процедуру потрібно проходити кожних шість місяців.
  2. Пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. В протилежному випадку пенсію припинять нараховувати.
  3. Пройти ідентифікацію можна у будь-якому відділенні Ощадбанку або Пенсійного Фонду.
  4. Також є можливість зробити все онлайн, наприклад, через особистий кабінет на сайті Пенсійного Фонду. Для цього потрібно авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”.
  5. Пенсіонерам, які перебувають закордоном потрібно звернутися у закордонні дипломатичні установи. Щоб пройти ідентифікацію потрібно отримати документ, про те що особа є живою. І потім це посвідчення разом з заявкою про проходження ідентифікації відправити до територіального відділення Фонду у якому пенсіонер перебуває на обліку. Відправити документи можна як звичайною поштою, так і електронною (скани).

Складна ситуація з пенсіонерами, які в окупації

Наразі перевірити чи така особа є живою, і чи перебуває в Україні дуже складно. Саме тому пенсійні рахунки можуть заморозити, якщо особа не користується ними протягом шести місяців. Щоб потім розблокувати рахунок і отримати всю пенсію, яка мала прийти за конкретний період, потрібно з’явитися у відділення Пенсійного Фонду. Рахунок відразу ж розблокують і на нього буде нарахована вся сума, яку не отримав пенсіонер.

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23.01.2024
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