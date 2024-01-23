Деяких пенсіонерів змусять кожних півроку проходити ідентифікацію: кого торкнеться?

В Україні запровадили ідентифікацію, яку повинні проходити деякі пенсіонери. Мова про внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які отримують пенсію в Ощадбанку. В Пенсійному Фонді нагадали про обов’язковість цієї процедури та розповіли, якими способами її можна провести. Дана інформація вже опублікована пресслужбою ПФУ.

Детальніше про ідентифікацію

Ось, що потрібно знати про цю процедуру:

Фізичну ідентифікацію повинні проходити внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсію в Ощадбанку. Їм цю процедуру потрібно проходити кожних шість місяців. Пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. В протилежному випадку пенсію припинять нараховувати. Пройти ідентифікацію можна у будь-якому відділенні Ощадбанку або Пенсійного Фонду. Також є можливість зробити все онлайн, наприклад, через особистий кабінет на сайті Пенсійного Фонду. Для цього потрібно авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”. Пенсіонерам, які перебувають закордоном потрібно звернутися у закордонні дипломатичні установи. Щоб пройти ідентифікацію потрібно отримати документ, про те що особа є живою. І потім це посвідчення разом з заявкою про проходження ідентифікації відправити до територіального відділення Фонду у якому пенсіонер перебуває на обліку. Відправити документи можна як звичайною поштою, так і електронною (скани).

Складна ситуація з пенсіонерами, які в окупації

Наразі перевірити чи така особа є живою, і чи перебуває в Україні дуже складно. Саме тому пенсійні рахунки можуть заморозити, якщо особа не користується ними протягом шести місяців. Щоб потім розблокувати рахунок і отримати всю пенсію, яка мала прийти за конкретний період, потрібно з’явитися у відділення Пенсійного Фонду. Рахунок відразу ж розблокують і на нього буде нарахована вся сума, яку не отримав пенсіонер.