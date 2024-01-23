Популярный продукт стремительно подорожал: эксперты рассказали, чего ждать от цен на другие товары

В январе цены на товары быстро выросли. Кое-где их стоимость увеличилась сразу на 33%, как вот в случае с красной свеклой. Этот популярный продукт, являющийся непременным ингредиентом украинского борща, подорожал буквально за несколько дней. Эксперты говорят, что все из-за небольшого урожая свеклы, которая была собрана в этом году. Мол, у фермеров запасы заканчиваются, а спрос нет, поэтому цены соответственно растут. Более того, вскоре свекла может и вовсе исчезнуть с полок, ведь некоторые фермеры, увидев тенденцию с ростом цен, прекратили поставлять этот продукт. Они ждут пока цена еще больше вырастет, чтобы сбыть свеклу максимально выгодно.

“На сегодняшний день цены на свеклу на рынке Украины уже выросли до 12-16 грн/кг ($0,32-0,42/кг), что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом в результате удорожания цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 74% выше, чем за аналогичный период прошлого года”, — отмечают аналитики.

Что еще подорожало?

Кроме красной свеклы, существенно подорожали и табачные изделия. Некоторые пачки сигарет подорожали сразу на 5-12 гривен. Все потому, что в рамках интеграции в ЕС Украина должна ежегодно повышать акциз. Цель – сделать стоимость сигарет такой, как в Европе. Сейчас в Украине они все еще значительно дешевле, из-за чего процветает контрабанда.

Кроме этого, подорожали и еще будут расти в цене хлебобулочные изделия, разнообразные овощи (из-за не сезонности). Подорожает молочная продукция и мясо.

Есть и позиции, которые наоборот подешевеют: гречка, сахар и масло. Немного подешевели и яйца, по крайней мере, в некоторых областях можно их найти по цене 5,5 гривны за единицу. Напомним, что в прошлом году десяток яиц кое-где стоил почти 100 гривен.