Популярний продукт стрімко подорожчав: експерти розповіли чого чекати від цін на інші товари

В січні ціни на товари стрімко зросли. Подекуди їх вартість збільшилася відразу на 33%, як от у випадку з червоним буряком. Цей популярний продукт, який є неодмінним інгредієнтом українського борщу, подорожчав буквально за кілька днів. Експерти кажуть, що все через невеликий врожай буряка, який був зібраний цього року. Мовляв, у фермерів запаси закінчуються, а попит ні, тож ціни відповідно зростають. Ба більше, невдовзі буряк може й зовсім зникнути з полиць, адже деякі фермери побачивши тенденцію з ростом цін припинили постачати цей продукт. Вони чекають поки ціна ще більше виросте, щоб збути буряк максимально вигідно.

“На сьогодні ціни на буряк на ринку України вже зросли до 12-16 грн/кг ($0,32-0,42/кг), що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому внаслідок подорожчання ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 74% вищі, ніж за аналогічний період минулого року”, зазначають аналітики.

Що ще подорожчало?

Окрім червоного буряка суттєво подорожчали й тютюнові вироби. Деякі пачки цигарок подорожчали одразу на 5-12 гривень. Все через те, що в рамках інтеграції в ЄС Україна повинна щороку підвищувати акциз. Мета — зробити вартість цигарок такою, як у Європі. Наразі в Україні вони все ще суттєво дешевші, через що процвітає контрабанда.

Крім цього, подорожчали й ще будуть рости в ціні хлібобулочні вироби, різноманітні овочі (через не сезонність). Дорожчатиме молочна продукція та м’ясо.

Є й позиції, які навпаки подешевшають: це гречка, цукор та олія. Трішки подешевшали й курячі яйця, принаймні в деяких областях можна їх знайти за ціною 5,5 гривні за одиницю. Нагадаємо, що минулого року десяток яєць подекуди коштував майже 100 гривень.