Новые тарифы на отопление и отключение газа должникам: что изменилось в 2024 году?

С приходом нового года в Украине появилось немало перемен. В частности, они касаются и платы за газ. Основной тариф остается неизменным из-за действия моратория. Однако изменилась стоимость доставки газа. Дело в том, что этот показатель ежегодно рассчитывается на основе того, сколько газа потребил пользователь в течение прошлого года. Поэтому если в 2023 году вы потребили больше газа чем в 2022, то будете платить за доставку больше чем в 2023 году. В принципе, каждый уже мог увидеть этот показатель в январских платежках. Он будет таким целый год. Однако это не все перемены. Самое главное это то, что должников планируют отрезать от газовой трубы.

Такое уже обдумывают в Полтавской области

Например, о подобном заявили в Кременчуггазе. Они хотят запустить процесс отключения должников от газа уже в феврале. Все потому, что у некоторых потребителей долг достиг критической отметки.

“У нас таких долгов по распределению газа как за последние 2 года никогда не было. Если на начало 2022 года долг населения был меньше миллиона гривен, то сейчас это почти 12 млн грн. Процент уплаты населения достаточно высок – это около 75%, но 25% накопили такие долги”, – рассказали в компании “Кременчуггаз”.

Но отрезать от газа, конечно, будут не сразу. Сначала планируется, что должники будут получать уведомления, так называемое предупреждение, что им могут отключить газ. Если потребители никак не будут реагировать на это, тогда уже начнется процедура отсоединения.

“Мы будем реализовывать все, что предполагает отмену моратория на отключение должников…. Есть срок, в течение которого потребитель должен отреагировать, или погасить задолженность, или обратиться за реструктуризацией. Каждый случай будем рассматривать индивидуально. Если не будет реакции от потребителей, будем их отключать“, – добавили в компании.

Будут ли перенимать такую практику другие области — неизвестно. Пока подобное объявление сделала только одна вышеупомянутая компания.