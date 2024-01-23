Нові тарифи на опалення та відключення газу боржникам: що змінилося у 2024 році?

З приходом нового року в Україні з’явилося чимало змін. Зокрема стосуються вони й плати за газ. Основний тариф залишається незмінним через дію мораторію. Однак, змінилася вартість доставки газу. Річ в тім, що цей показник щороку розраховують на основі того, скільки газу спожив користувач протягом минулого року. Тому, якщо у 2023 році ви спожили більше газу ніж у 2022, то будете платити за доставку більше ніж у 2023 році. В принципі кожен вже міг побачити цей показник у січневих платіжках. Він таким буде цілий рік. Однак це не всі зміни. Найголовніше це те, що боржників планують “відрізати” від газової труби.

Таке вже обдумують у Полтавській області

Наприклад, про подібне заявили у “Кременчукгазі”. Вони хочуть запустити процес відключення боржників від газу вже у лютому. Все через те, що в деяких споживачів борг досяг критичної позначки.

“У нас таких боргів із розподілу газу, як за останні 2 роки, ніколи не було. Якщо на початок 2022 року борг населення був меншим за мільйон гривень, то зараз це майже 12 млн грн. Відсоток сплати населення досить високий – це близько 75%, але 25% накопичили такі борги”, – розповіли у компанії “Кременчукгаз”.

Але відрізати від газу звісно ж будуть не одразу. Спочатку планується, що боржники отримуватимуть сповіщення, так зване попередження про те, що їм можуть відключити газ. Якщо споживачі ніяк не реагуватимуть на це, тоді вже розпочнеться процедура від’єднання.

“Ми реалізовуватимемо все, що передбачає скасування мораторію на відключення боржників. …Є термін, протягом якого споживач повинен відреагувати, або погасити заборгованість, або звернутися за реструктуризацією. Кожен випадок розглядатимемо індивідуально. Якщо не буде реакції від споживачів, будемо їх відключати”, – додали у компанії.

Чи перейматимуть таку практику інші області — невідомо. Поки що подібне оголошення зробила лише одна, вищезазначена, компанія.