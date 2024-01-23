Vodafone дозволить абонентам раз на тиждень безкоштовно підключати будь-які послуги: як підключити 

Українські мобільні оператори “заманюють” нових клієнтів різними акціями та вигідними пропозиціями. Цього разу абонентам Vodafone пропонують безкоштовно підключати послуги. Про це йдеться в смс-повідомленні, яке компаніям розсилають українцям.

Деталі

В повідомленні йдеться про те, що абонентам дозволять користувати безкоштовною послугою “День без турбот”. Абонентам на добу нададуть:

5 Гб інтернету;

безліміт в мережі;

30 хвилин на інших операторів.

Замовити послуги можна в My Vodafone — раз на 7 днів. Завантажуйте додаток та підключайте послугу в розділі Мої послуги — Доступні послуги.

Які ще послуги пропонують у Водафон

Влітку минулого року компанія Vodafone повідомила про запуск свого гігабітного домашнього інтернету GigabitNet, який працюватиме за технологією GPON. З того часу компанія Vega, відповідальна за послуги домашнього інтернету в групі компаній, активно працює над розширенням та покращенням послуг.

Протягом минулого року, Водафон розширила мережу GPON в 3 125 багатоквартирних будинках. Тож тепер забезпечила підключення більше ніж 411 тисяч домогосподарств в таких містах, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Чорноморськ, Вишневе, Запоріжжя та Львів. У грудні 2023 року розпочалося будівництво мережі в Миколаєві та Івано-Франківську.

Тож зараз загальна кількість домів, де доступний домашній інтернет Vodafone GigabitNet досягла 5 570. Домашній інтернет від Vodafone отримали 782 тисячі домогосподарств.

Що пропонують в Лайфсел

В Лайфсел наголосили, що будь-який абонент може розмістити ГБ або хвилини на дошці допомоги, а Lifecell подвоять надану допомогу.

Для допомоги іншим клієнтам потрібно:

Перейти за посиланням https://bit.ly/3u0gyQu або набрати *898#.

Натиснути “Допомогти”.

Обрати пакет послуг та сплатити його з мобільного рахунку або за допомогою банківської картки.

Якщо ж вам потрібна допомога, то діяти потрібно так:

Перейти за посиланням https://bit.ly/3u0gyQu або наберіть *898#.

Натиснути “Отримати допомогу”.

Обрати один із доступних пакетів допомоги. Вартість разового підключення допомоги складає символічну 1 копійку.