Vodafone

Vodafone дозволить абонентам раз на тиждень безкоштовно підключати будь-які послуги: як підключити 

23.01.2024

Українські мобільні оператори “заманюють” нових клієнтів різними акціями та вигідними пропозиціями. Цього разу абонентам Vodafone пропонують безкоштовно підключати послуги. Про це йдеться в смс-повідомленні, яке компаніям розсилають українцям. 

Деталі

В повідомленні йдеться про те, що абонентам дозволять користувати безкоштовною послугою “День без турбот”. Абонентам на добу нададуть:

  • 5 Гб інтернету;
  • безліміт в мережі;
  • 30 хвилин на інших операторів.

Замовити послуги можна в My Vodafone — раз на 7 днів. Завантажуйте додаток та підключайте послугу в розділі Мої послуги — Доступні послуги. 

Які ще послуги пропонують у Водафон

Влітку минулого року компанія Vodafone повідомила про запуск свого гігабітного домашнього інтернету GigabitNet, який працюватиме за технологією GPON. З того часу компанія Vega, відповідальна за послуги домашнього інтернету в групі компаній, активно працює над розширенням та покращенням послуг. 

Протягом минулого року, Водафон розширила мережу GPON в 3 125 багатоквартирних будинках. Тож тепер забезпечила підключення більше ніж 411 тисяч домогосподарств  в таких містах, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Чорноморськ, Вишневе, Запоріжжя та Львів. У грудні 2023 року розпочалося будівництво мережі в Миколаєві та Івано-Франківську. 

Тож зараз загальна кількість домів, де доступний домашній інтернет Vodafone GigabitNet досягла 5 570. Домашній інтернет від Vodafone отримали 782 тисячі домогосподарств. 

Що пропонують в Лайфсел

В Лайфсел наголосили, що будь-який абонент може розмістити ГБ або хвилини на дошці допомоги, а Lifecell подвоять надану допомогу.

Для допомоги іншим клієнтам потрібно:

  • Перейти за посиланням https://bit.ly/3u0gyQu або набрати *898#. 
  • Натиснути “Допомогти”.
  • Обрати пакет послуг та сплатити його з мобільного рахунку або за допомогою банківської картки. 

Якщо ж вам потрібна допомога, то діяти потрібно так:

  • Перейти за посиланням https://bit.ly/3u0gyQu або наберіть *898#. 
  • Натиснути “Отримати допомогу”.
  • Обрати один із доступних пакетів допомоги. Вартість разового підключення допомоги складає символічну 1 копійку. 

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23.01.2024
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