Осталось 3 дня: важная информация для работающих военнообязанных

Во время действия военного положения в Украине работодатели должны передавать учетные данные работников в ТЦК, СБУ и Службу внешней разведки один раз в год до 25 января.

Об этом напомнила юрист Юлия Ляшко.

Детали

По словам юриста, предприятия должны передавать данные о работниках в силовые структуры раз в год. Также предприятие должно изготовить печатным способом правила воинского учета и разместить их на видном месте в общедоступных помещениях. Работодатель должен сообщать о таких правилах при приеме на работу. Среди других обязанностей, которые возлагают на предприятие, следует отметить:

оповещать по требованию силовых структур своих работников об их вызове и обеспечивать их прибытие;

подавать по требованию ТЦК и других силовых структур сведения о призывниках, резервистах и военнообязанных, персональный учет которых они ведут;;

сообщать о женщинах, работающих на предприятии, но имеющих медицинское или фармацевтическое образование, но не состоящих на воинском учете;

взаимодействовать с местными силовыми структурами относительно сроков и способов сверки данных списков персонального военного обмена и сообщать резервистов, призывников и военнообязанных;

периодическая сверка списков, но не реже одного раза в год;

составление и представление ежегодно до декабря данных о гражданах, подлежащих приписке к призывным участкам;

принятие от работника под расписку их военно-учетных документов для представления в соответствующие центры для сверки и оформления бронирования;

постоянное информирование Центров о должностных лицах предприятия и работников, нарушающих правила воинского учета.

Ответственность за нарушение правил учета

За нарушение правил ведения воинского учета предприятия несут ответственность в виде штрафа:

от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен за первое нарушение);

за повторное нарушение в течение года, или совершение нарушения в особый период придется заплатить от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 гривен).