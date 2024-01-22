Залишилося 3 дні: важлива інформація для працюючих військовозобов’язаних

Під час дії воєнного стану в Україні роботодавці повинні передавати облікові дані працівників до ТЦК, СБУ та Служби зовнішньої розвідки один раз на рік до 25 січня.

Про це нагадала юрист Юлія Ляшко.

Деталі

За словами юристки, підприємства повинні передавати дані про працівників до силових структур раз на рік. Також підприємство повинно виготовити друкарським способом правила військового обліку та розмістити їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. Роботодавець повинен повідомляти про такі правила під час прийняття на роботу. Серед інших обов’язків, які покладають на підприємство, слід зазначити:

оповіщати на вимогу силових структур своїх працівників про їх виклик та забезпечувати їх прибуття;

подавати на вимогу ТЦК та інших силових структур відомості про призовників, резервістів та військовозобов’язаних, персональний облік яких вони ведуть;;

повідомляти про жінок, що працюють на підприємстві, але мають медичну або фармацевтичну освіту, але не перебувають на військовому обліку;

взаємодіяти з місцевими силовими структурами щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обміну та повідомляти резервістів, призовників та військовозобов’язаних;

періодичне звіряння списків, але не рідше одного разу на рік;

складення та подання щороку до грудня даних про громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

прийняття від працівника під розписку їх військово-облікових документів для подання у відповідні центри для їх звіряння та оформлення бронювання;

постійне інформування Центрів про посадових осіб підприємства та працівників, які порушують правила військового обліку.

Відповідальність за порушення правил обліку

За порушення правил ведення військового обліку підприємства несуть відповідальність у вигляді штрафу:

від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень за перше порушення);

за повторне порушення протягом року, або вчинення порушення в особливий період доведеться сплатити від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 гривень).