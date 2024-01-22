Абоненты Lifecell могут получить звонки и интернет бесплатно: детали

Мобильный оператор Lifecell сообщил о запуске платформы взаимопомощи “Подвійно Добродійно”. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Доска помощи

Теперь абоненты получили возможность передать тем, кто в этом нуждается, минуты или гигабайты.

В Лайфсел отметили, что любой абонент может разместить ГБ или минуты на доске помощи, а Lifecell удвоят оказанную помощь.

Для помощи другим клиентам нужно:

Перейти по ссылке https://bit.ly/3u0gyQu или набрать *898#.

Нажать “Помочь”.

Выбрать пакет услуг и оплатить его с мобильного счета или с помощью банковской карты.

Если же вам нужна помощь, то действовать нужно так:

Перейти по ссылке https://bit.ly/3u0gyQu или наберите *898#.

Нажать “Получить помощь”.

Выбрать один из доступных пакетов помощи. Стоимость разового подключения помощи составляет символическую 1 копейку.

Отметим, что акция “Подвійно Добродійно”” доступна с 9 августа 2023 года и продлится до 9 августа 2024 года по всей территории Украины. Кроме временно оккупированной и неподконтрольной Киеву территории.

Напомним, что абонентам других операторов предлагают перейти в Lifecell с сохранением номера. То есть ваш номер будет сохранен вместе с кодом, а в качестве бонуса новым абонентам предоставят особые условия для тарифных планов и гарантированную цену на год.

А тем временем главный конкурент Lifecell — Киевстар оправился после масштабной кибератаки. В качестве извинения за временные неудобства, Киевстар отменил следующую тарифную плату для всех своих абонентов и перечислил сто миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

В то же время стоимость мобильной связи в Украине все еще самая дешевая в Европе. Несмотря на трудности, которые вызвала война, мобильные операторы пытаются сохранить старые цены или повышать их минимально. Это при том, что они вынуждены инвестировать огромные суммы для обеспечения стабильной работы базовых станций даже во время отключений электроэнергии из-за атак врага на критическую инфраструктуру.