Абоненти Lifecell можуть отримати дзвінки та інтернет безкоштовно: деталі

Мобільний оператор Lifecell повідомив про запуск платформи взаємодопомоги “Подвійно Добродійно”. Про це заявили в пресслужбі компанії.

Дошка допомоги

Тепер абоненти отримали можливість передати тим, хто цього потребує, хвилини або гігабайти.

В Лайфсел наголосили, що будь-який абонент може розмістити ГБ або хвилини на дошці допомоги, а Lifecell подвоять надану допомогу.

Для допомоги іншим клієнтам потрібно:

Перейти за посиланням https://bit.ly/3u0gyQu або набрати *898#.

Натиснути “Допомогти”.

Обрати пакет послуг та сплатити його з мобільного рахунку або за допомогою банківської картки.

Якщо ж вам потрібна допомога, то діяти потрібно так:

Перейти за посиланням https://bit.ly/3u0gyQu або наберіть *898#.

Натиснути “Отримати допомогу”.

Обрати один із доступних пакетів допомоги. Вартість разового підключення допомоги складає символічну 1 копійку.

Зазначимо, що акція “Подвійно Добродійно” доступна з 9 серпня 2023 року та триматиме до 9 серпня 2024 року по всій території України. Крім тимчасово окупованої та непідконтрольної Києву території.

Нагадаємо, що абонентам інших операторів пропонують перейти до Lifecell зі збереженням номера. Тобто ваш номер буде збережено разом з кодом, а як бонус новим абонентам нададуть особливі умови для тарифних планів та гарантовану ціну на рік.

А тим часом головний конкурент Lifecell — Київстар оговтався після масштабної кібератаки. Як вибачення за тимчасові незручності, Київстар скасував наступну тарифну плату для всіх своїх абонентів та перерахував сто мільйонів гривень на потреби Збройних сил України.

Водночас вартість мобільного зв’язку в Україні все ще найдешевша в Європі. Попри труднощі, які викликала війна, мобільні оператори намагаються зберегти старі ціни або підвищувати їх мінімально. Це при тому, що вони змушені інвестувати шалені суми для забезпечення стабільної роботи базових станцій навіть під час відключень електроенергії через атаки ворога на критичну інфраструктуру.