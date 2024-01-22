Метеозалежні, готуйтеся: українців попередили про магнітну бурю

Активність Сонця викличе магнітну бурю класу G1 у передостанній вівторок першого зимового місяця – 23 січня. Утім, менш серйозні магнітні збурення планети очікуються ще раніше, 22 числа.

Магнітні бурі можуть заважати роботі електричних систем і супутникового зв’язку. Вони також чинять несприятливий вплив на здоров’я людей.

Вихід є. Лікарі рекомендують метеозалежним особистостям уникати стресу, пити достатньо води і висипатися. Це зменшить шанси загострення хронічних захворювань, хвороб серцево-судинної системи та інших “побочок” геоударів.

Нагадаємо: геомагнітна буря виникає внаслідок взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Електрично заряджені частинки сонячного вітру стикаються з верхніми шарами атмосфери нашої планети і спричиняють збурення, в деяких районах видимі поглядом – так з’являються полярні сяйва.