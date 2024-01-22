Цены приятно удивляют: названы самые дешевые сотовые тарифы в Украине

Украинцам представили наиболее выгодные тарифы от Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Что мобильные операторы предлагают клиентам в 2024 году.

Несмотря на стремительный рост цен на продукты и услуги, украинские операторы связи пока не повышают цены на свои тарифы или же поднимают, но не существенно.

Киевстар

Таким образом, мобильный оператор Киевстар предлагает такие тарифные планы:

Тариф “Любовь к родителям” – 125 гривен;

Тариф “Love ua. Контракт” – 150 гривен;

Тариф “Love ua. Магнит. Контракт” – 150 гривен;

Тариф “Любовь к родителям. Домашний” – 175 гривен;

Тариф “Love ua. Свет. Контракт” – 175 гривен;

Тариф “Love ua. На максимум” – 175 гривен;

Тариф “Love ua. Песня. Контракт” – 230 гривен;

Тариф “Love ua. Песня” – 250 гривен;

Тариф “Love ua. Сила. Контракт” – 300 гривен;

Тариф “СуперГиг” – 300 гривен;

Тариф “Love ua. Сила” – 330 гривен;

Тариф “Love ua. Движение. Контракт” – 350 гривен;

Тариф “Love ua. Успех. Контракт” – 500 гривен.

Lifecell

Абонентам Лайфсел предлагают самый дешевый тариф по стоимости всего 75 грн в месяц. Он подойдет тем, кто использует телефон исключительно для звонков.

В общем доступны следующие тарифные планы:

Тариф “Звонки “Беззаконие” – 75 гривен;

Тариф “Просто Лайф” – 90 гривен;

Тариф “Мощный” – 100 гривен;

Тариф “Интернет “Беззаконие” – 100 гривен;

Тариф “Смарт Лайф” – 120 гривен;

Тариф “Свободный лайф. Регион” – 150 гривен;

Тариф “Свободный Лайф” – 180 гривен;

Тариф “Хитмейкер” – 180 гривен;

Тариф “Platinum Лайф” – 250 гривен.

Vodafone

Клиенты Водафон могут выбрать среди таких тарифов:

Тариф “Джойс Старт”; – 1 980 грн;

Тариф “Joice Pro” – 2 530 грн;

Тариф “Джойс Макс” – 3 300 грн.

Плата указана за год. Так получается значительно дешевле.

Напомним, что Киевстар полностью возобновил работу после кибератаки. В качестве компенсации для абонентов отменили плату за следующий тариф.

А тем временем Лайфсел предлагает абонентам перейти к ним вместе с сохранением номера.

При этом все операторы так или иначе повышают цены на тарифы. Они вынуждены это делать для обеспечения связи по всей стране в условиях атак врага на критическую инфраструктуру.