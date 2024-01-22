Ціни приємно дивують: названо найдешевші стільникові тарифи в Україні

22Українцям представили найбільш вигідні тарифи від Київстар, Vodafone та Lifecell.

Що мобільні оператори пропонують клієнти у 2024 році.

Попри стрімке зростання цін на продукти та послуги, українські оператори зв’язку поки не підвищують ціни на свої тарифи або ж підіймають, але не суттєво.

Київстар

Таким чином, мобільний оператор Київстар пропонує такі тарифні плани:

Тариф “Любов до батьків” – 125 гривень;

Тариф “Love ua. Контракт” – 150 гривень;

Тариф “Love ua. Магніт. Контракт” – 150 гривень;

Тариф “Любов до батьків. Домашній” – 175 гривень;

Тариф “Love ua. Світло. Контракт” – 175 гривень;

Тариф “Love ua. На максимум” – 175 гривень;

Тариф “Love ua. Пісня. Контракт” – 230 гривень;

Тариф “Love ua. Пісня” – 250 гривень;

Тариф “Love ua. Сила. Контракт” – 300 гривень;

Тариф “СуперГиг” – 300 гривень;

Тариф “Love ua. Сила” – 330 гривень;

Тариф “Love ua. Рух. Контракт” – 350 гривень;

Тариф “Love ua. Успіх. Контракт” – 500 гривень.

Lifecell

Абонентам Лайфсел пропонують найдешевший тариф за вартістю лише 75 грн на місяць. Він підійде тим, хто використовує телефон виключно для дзвінків.

Загалом доступні такі тарифні плани:

Тариф “Дзвінки “Беззаконня” – 75 гривень;

Тариф “Просто Лайф” – 90 гривень;

Тариф “Потужний” – 100 гривень;

Тариф “Інтернет “Беззаконня” – 100 гривень;

Тариф “Смарт Лайф” – 120 гривень;

Тариф “Вільний лайф. Регіон” – 150 гривень;

Тариф “Вільний Лайф” – 180 гривень;

Тариф “Хітмейкер” – 180 гривень;

Тариф “Platinum Лайф” – 250 гривень.

Vodafone

Клієнти Водафон можуть обрати серед таких тарифів:

Тариф “Джойс Старт”; — 1 980 грн;

Тариф “Joice Pro” — 2 530 грн;

Тариф “Джойс Макс” — 3 300 грн.

Плата вказана за рік. Так виходить значно дешевше.

Нагадаємо, що Київстар повністю відновив роботу після кібератаки. Як компенсацію для абонентів скасували плату за наступний тариф.

А тим часом Лайфсел пропонує абонентам перейти до них разом зі збереженням номера.

При цьому всі оператори так чи інакше підвищують ціни на тарифи. Вони змушені це робити для забезпечення зв’язку у всій країні в умовах атак ворога на критичну інфраструктуру.