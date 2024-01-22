Без медицинской помощи и работы: какие услуги стали недоступны украинцам без согласования ТЦК

Военнообязанных украинцев, которые избегают мобилизации, лишают некоторых прав. Соответственно они не смогут пользоваться определенными услугами без разрешения военкомата

Ограничения в правах для уклонистов

Юрист отметил, что во время общей мобилизации для мужчин, которые избегают призыва, существуют определенные ограничения в правах. Именно поэтому они не смогут устроиться на работу или поступить в высшее учебное заведение без предоставления военно-учетного документа.

Таким образом от мужчины могут требовать один из следующих документов:

временное удостоверение или военный билет – для военнообязанных;

военный билет – для резервистов;

приписное (свидетельство о приписке к участку) – для призывников.

По словам адвоката, нужно обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина только после подтверждения того, что он находится на воинском учете. Такие же требования действуют при пересечении государственной границы. Выехать за границу можно только при наличии военно-учетных документов и соответствующих документов об отсрочке.

Кроме того, военный билет также требуют в центре занятости, а в некоторых случаях его наличием могут интересоваться и в больницах. Конечно, медицинскую помощь окажут, но могут передать данные в ТЦК или полиции о том, что лицо не состоит на воинском учете.

А тем временем Верховная Рада и Кабинет Министров Украины согласовывают новый законопроект о мобилизации. Окончательная версия все еще готова, ведь предыдущая версия законопроекта беспощадно раскритикована экспертами и общественностью. Гражданам не нужно собирать кучу документов для ТЦК, много информации уже будет в реестре. Также онлайн можно вносить изменения в персональные данные. Например, об образовании или знании иностранных языков.

В то же время ВР приняла закон о цифровизации армии. В соответствии с ним

Также разрабатывается “реалистичная военная стратегия” в условиях войны рф против Украины.