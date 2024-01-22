Без медичної допомоги та роботи: які послуги стали недоступними українцям без погодження ТЦК

Військовозобов’язаних українців, які уникають мобілізації, позбавляють деяких прав. Відповідно вони не зможуть користуватися певними послугами без дозволу військкомату

Обмеження в правах для ухилянтів

Юрист зазначив, що під час загальної мобілізації для чоловіків, які уникають призову, існують певні обмеження в правах. Саме тому вони не зможуть влаштуватися на роботу або вступити до вищого навчального закладу без надання військово-облікового документа.

Таким чином від чоловіка можуть вимагати один із таких документів:

тимчасове посвідчення або військовий квиток — для військовозобов’язаних;

військовий квиток — для резервістів;

приписне (свідоцтво про приписку до дільниці) — для призовників.

За словами адвоката, потрібно звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Такі самі вимоги діють при перетині державного кордону. Виїхати за кордон можна лише при наявності військово-облікових документів та відповідних документів про відстрочку.

Крім того, військовий квиток також вимагають в центрі зайнятості, а в деяких випадках його наявністю можуть цікавитися і в лікарнях. Звісно, медичну допомогу нададуть, але можуть передати дані до ТЦК чи поліції про те, що особа не перебуває на військовому обліку.

А тим часом Верховна Рада та Кабінет Міністрів України узгоджують новий законопроєкт про мобілізацію. Остаточна версія все ще готова, адже попередня версія законопроєкту нещадно розкритикована експертами та громадськістю. Громадянам не потрібно збирати купу документів для ТЦК, багато інформації вже буде у реєстрі. Також онлайн можна вносити зміни до персональних даних. Наприклад, про освіту чи знання іноземних мов.

Водночас ВР ухвалила закон про цифровізацію армії. Відповідно до нього

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