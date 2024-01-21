Прибавят до 1000 гривен: как весенняя индексация повлияет на размер пенсии

Объявленный размер индексации пенсий на уровне 13% – это лишь предварительная цифра. Окончательное решение будет объявлено ближе к концу февраля. Об этом сообщила первый заместитель министра Дарья Марчак.

Каким будет размер индексации

По словам Марчак, индексация пенсий точно будет проведена. Однако 13% – это предварительная цифра, которую подсчитали еще в августе, при подаче проекта бюджета Пенсионного фонда на 2024 год. Окончательный размер индексации подсчитают, когда поступят показатели размера средней заработной платы за 2023 год. Точные цифры будут известны только во второй половине февраля. Только тогда будут все данные для окончательного подсчета процента индексации.

Представительница Министерства социальной политики подчеркнула:

перерасчет пенсий будет проведен с 1 марта 2024 года;

с 1 апреля пересмотрят размер выплаты для работающих пенсионеров.

Напомним, в прошлом году с 1 июля дополнительно подвергли индексации пенсии работающих пенсионеров и местных служащих. В этом году это также планируется, но окончательное решение будет зависеть от динамики поступления единого социального взноса. То есть, если будут деньги – пенсии тоже поднимут.

Доплаты за возраст

Также в 2024 году сохранится доплата за возраст, так называемые “возрастные доплаты”.

По словам заместителя министра социальной политики, относительно дополнительных выплат пенсионерам по достижении ими 70,75 и 80 лет, то их и в дальнейшем будут осуществлять. То же касается и “дотягивания” до минимума (гарантированный минимальный, в зависимости от возраста, размер пенсии).

Кроме того, в этом году планируют проиндексировать и минимальную пенсионную выплату.

Напомним, что в начале января в Кабмине пообещали выполнять пенсионные обязательства и выплачивать гражданам пенсии и другие социальные выплаты вовремя и в полном объеме. Однако в бюджете Украины значительный дефицит и без помощи западных партнеров, которые к сожалению задерживается, могут возникнуть трудности, в том числе с выплатой пенсий.