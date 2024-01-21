Додадуть до 1000 гривень: як весняна індексація вплине на розмір пенсії

Оголошений розмір індексації пенсій на рівні 13% — це лише попередня цифра. Остаточне рішення буде оголошено ближче до кінця лютого. Про це повідомила перша заступниця міністра Дарія Марчак.

Яким буде розмір індексації

За словами Марчак, індексація пенсій точно буде проведена. Однак 13% — це попередня цифра, яку підрахували ще в серпня, при подачі проєкту бюджету Пенсійного фонду на 2024 рік. Остаточний розмір індексації підрахують, коли поступлять показники розміру середньої заробітної плати за 2023 рік. Точні цифри будуть відомі лише у другій половині лютого. Лише тоді будуть всі дані для остаточного підрахунку процента індексації.

Представниця Міністерства соціальної політики наголосила:

перерахунок пенсій буде проведено з 1 березня 2024 року;

з 1 квітня переглянуть розмір виплати для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, минулого року з 1 липня додатково піддали індексації пенсії працюючих пенсіонерів та місцевих службовців. Цього року це також планується, але остаточне рішення залежатиме від динаміки поступлення єдиного соціального внеску. Тобто, якщо будуть гроші — пенсії теж піднімуть.

Доплати за вік

Також в 2024 році збережеться доплата за вік, так звані “вікові доплати”.

За словами заступниці міністерки соціальної політики, стосовно додаткових виплат пенсіонерам після досягнення ними 70,75 та 80 років, то їх і надалі здійснюватимуть. Те саме стосується і “дотягнення” до мінімуму (гарантований мінімальний, залежно від віку, розмір пенсії).

Крім того, цього року планують проіндексувати і мінімальну пенсійну виплату.

Нагадаємо, що на початку січня цього року в Кабміні пообіцяли виконувати пенсійні зобов’язання та виплачувати громадянам пенсії та інші соціальні виплати вчасно та в повному обсязі. Однак в бюджеті України значний дефіцит і без допомоги західних партнерів, які на жаль затримується, можуть виникнути труднощі, в тому числі з виплатою пенсій.