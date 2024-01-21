Украинцев заставляют переплачивать за товары в супермаркете: раскрыта схема

Чтобы получить большую прибыль супермаркеты и магазины часто проводят небольшое “мошенничество” со стоимостью товаров. Один из вариантов – не отдавать клиентам всю сдачу. При этом покупатель этого даже не замечает, ведь в большинстве случаев речь идет лишь о нескольких копейках.

Как работает схема?

Эта схема обмана работает по схеме округления. Таким образом:

сумму, которая меньше 5 копеек должны “простить” покупателю;

больше копеек магазин может оставить себе.

Специалисты объяснили, что магазины специально устанавливают цены так, что все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене 9,96, 9,97, 9,98 и 9,99 вы все равно заплатите магазин 10 гривен. Это кажется незначительным, но если за день через магазин пройдет тысяча покупателей, то прибыль может быть значительной.

Как не дать себя обмануть

Чтобы не стать жертвой схемы супермаркетов стоит рассчитываться банковской картой. В таком случае правила округления не будут действовать.

Когда нужно жаловаться на действия кассиров

Иногда кассиры могут отказаться принимать те или иные банкноты и монеты. Они настаивают на том, что им нечем давать сдачу. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей, а потому следует жаловаться.

Эксперты “Защиты прав потребителей” объясняют, что кассиры должны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Кроме того, в их обязанности входит слежение за тем, чтобы в кассе было достаточно денег для сдачи остальных.

При этом настойчивое вымогательство определенной суммы или принуждение разменять деньги в другом месте – это перекладывание обязанностей на покупателя. В таком случае покупатель должен жаловаться администрации супермаркета.

Эксперты отмечают, что проблема “у меня нет сдачи” – это проблема кассира, а не ваша. В таком случае нужно обращаться к администрации и жаловаться на действия кассира.